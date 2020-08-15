Киев отрицает причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Беларуси [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность граждан Украины к дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Внешнеполитическое ведомство выразило "обеспокоенность" заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, "мирных протестов" в связи с результатами президентских выборов.
Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств. Тогда как доказательства участия в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание. Зато "вагнеровцы", по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств.
В пятницу, 14 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "заводаторами" и организаторами происходящего являются "люди из заграницы".
Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России" Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский назвал "странным, некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях" решение белорусских властей передать России 32 бойцов ЧВК "Вагнер", задержанных ранее на территории Республики. И предупредил, что последствия этого решения будут "трагическими".
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