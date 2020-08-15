Євросоюз відмовився визнати перемогу Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі та зробив перший крок до запровадження санкцій проти Мінська.

Термінову зустріч міністри закордонних справ ЄС провели в п'ятницю ввечері - через відеозв'язок.

Попри сезон відпусток, міністри закордонних справ Євросоюзу таки змогли зібратися на термінову зустріч щодо Білорусі. Хоч і не тут, у Брюсселі, а через відео зв'язок, проте засідання відбулося. Перед його початком у Єврокомісії наголосили - потрібна не просто дискусія, а конкретні кроки для покарання влади в Мінську.

Вівіан Лонела, речниця з питань координації Єврокомісії:

Представники влади, які порушують права людини та наступають на демократію в Білорусі, повинні відповісти за це. Щодо них треба запровадити санкції.

Найбільше наполягали на санкціях Австрія, Швеція та Німеччина. Речник німецького уряду Штефан Зайберт заявив, що канцлерка Ангела Меркель була "шокована рівнем насилля щодо демонстрантів".

Штеффен Зайберт, речник німецького уряду:

Федеральний уряд - на боці всіх людей, які мирно демонструють свою волю. Затримання та жорстоке поводження - неприйнятне. Білорусь повинна беззастережно і негайно дозволити народу відстоювати свої права на свободу зібрань і вираження поглядів.

Після кількох годин обговорень Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу таки дійшла згоди: дати зелене світло підготовці санкційних списків. Традиційно, йдеться про заборону в'їзду до ЄС та замороження активів. У перелік внесуть прізвища винних у насильстві, репресіях і підтасуванні результатів виборів. Перемогу Лукашенка в ЄС не визнали.

Міністри підтвердили, що вибори не були ні вільними, ні справедливими. Європейський Союз вважає їх фальсифікованими, тому не приймає результатів волевиявлення, представлених Білоруською Центральною виборчою комісією.

Країни Балтії наполягли на необхідності провести повторні вибори в Білорусі, проте Рада ЄС обмежилася поки що пропозицією допомогти з налагодженням діалогу між владою, опозицією та суспільством Білорусі. А ще міністри вирішили, що ЄС має збільшити фінансову підтримку для тамтешніх незалежних ЗМІ та громадянського суспільства. В яких саме обсягах - обговорять уже на наступній зустрічі через два тижні.