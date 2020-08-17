Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина [ Редактировать ]
В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми Киев и еще 10 областей. Во всех этих регионах превышен показатель новых заболеваний за 14 дней.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.
При этом в трех регионах - Киев, Львовская и Черновицкая области, за последние пять дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.
Ранее сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.
Также мы писали о том, что в Украине улучшилась статистика коронавируса.
по теме
В Киеве ужесточили карантин: что запрещено
С понедельника, 17 августа, Киев находится в "желтую" зону карантина
Учеба с 1 сентября: в Кабмине раскрыли детали
Ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты в первых трех зонах карантина
В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 22 человека
Минздрав изменил критерии определения зон карантина
В Минздраве объединили некоторые показатели
Количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек