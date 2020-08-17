Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина/ Фото: aqmolanews.kz

В Украине к ослаблению карантина остаются не готовыми Киев и еще 10 областей. Во всех этих регионах превышен показатель новых заболеваний за 14 дней.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Читайте также В Киеве ужесточили карантин: что запрещено

Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

При этом в трех регионах - Киев, Львовская и Черновицкая области, за последние пять дней превышен показатель загруженности больничных коек первой волны.

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.

Также мы писали о том, что в Украине улучшилась статистика коронавируса.