Facebook начала объединять Messenger и Instagram [ Редактировать ]
Компания Facebook начала объединять свои Messenger и Instagram. С этой интеграцией пользователи получат новые возможности.
Об этом сообщает The Verge.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг нацелился на интеграцию Messenger, Instagram Direct и WhatsApp в единую платформу обмена сообщениями в начале прошлого года. Планируемая унификация должна позволить реализовать обмен сообщениями между этими службами с поддержкой сквозного шифрования.
По данным издания, сайт социальной сети уже начал объединять Instagram и Messenger. Это может быть первым шагом в направлении объединения трех отдельных сервисов обмена сообщениями в единую платформу.
Пользователи iOS и Android в США сообщают о том, что при запуске программы Instagram появляется новый экран, который информирует о "новом способе отправки сообщений в Instagram". Пока неясно, показывается экран всем или только ограниченному количеству пользователей.
С этой интеграцией у пользователей появятся новые возможности, в том числе новые цвета для чатов, реакции на смайлики, ответ свайпом и чат с пользователями Facebook. Однако пока пользователи Instagram не могут отправлять сообщения в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Facebook появились официальные музыкальные видео.
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