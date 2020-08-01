В Facebook появились официальные музыкальные видео [ Редактировать ]
Популярная социальная сеть Facebook, начиная с этих выходных, добавляет официальные музыкальные видео на свою платформу. Об этом сообщает itsider.com.ua.
Отмечается, что пока эта возможность будет эксклюзивом для США. Она стала следствием сотрудничества с компаниями Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group и некоторых лейблов.
Теперь пользователи могут находить на Facebook Watch официальные музыкальные видео, где появилась новая вкладка "Music" (Музыка). В ней есть разделение на категории и тематические плейлисты, которые формируются в зависимости от вкусов пользователя.
Как и с другими видео на Facebook, пользователи могут реагировать на них, комментировать и репостить их, а также получать в ленте новые клипы артистов, на которых они подписаны.
Facebook обещает эксклюзивные видео от J. Balvin, Karol.G, Sebastian Yatra, Alejandro Fernandez, Calibre 50 и Lele Pons в течение нескольких ближайших недель. Когда фишка станет доступной в других странах - пока неизвестно.
Ранее мы писали о том, что Facebook создала мессенджер для влюбленных. Приложение бесплатное и доступно только на IOS.
Также сообщалось, что в Watsapp появятся новые функции.
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