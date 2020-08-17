В Харькове 39-летний мужчина погиб, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Оперативники выяснили, что мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пришел в гости к своей знакомой, которая проживает в многоэтажном доме по проспекту Победы.

Когда полицейские позвонили в дверь, он решил бежать по балконам. Экстремал перелез через балкон 8-го этажа, но сорвался и упал с высоты. Медики констатировали мгновенную смерть.

Погибший мужчина ранее был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи.

Ранее сообщалось, что в Запорожье спасли женщину, повисшую на балконе 9-го этажа.