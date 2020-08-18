Первая в Украине трасплантация поджелудочной железы завершилась неудачей [ Редактировать ]
Во Львове скончался 45-летний пациент, которому в начале августа пересадили сразу два новых органа - поджелудочную железу и почку. Об этом сообщила в соцсети Клиническая больница скорой медицинской помощи.
Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.
Трансплантация поджелудочной железы - одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика свидетельствует, что каждый третий пациент после такой операции не выживает.
Специалисты Клинической больницы скорой медицинской помощи (Львов) за последние 9 месяцев успешно пересадили 11 почек и 4 сердца.
Ранее сообщалось, что в Европе впервые провели трансплантацию легких пациенту с COVID-19.
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