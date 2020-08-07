В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

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"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", - заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что в этом году в госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

К слову, ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что во Львове провели трансплантацию сердца.

Также мы писали о том, что в Украине создали спецорган по вопросам трансплантации.