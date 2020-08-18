У Черкасах ветеран війни на Донбасі заснував дитячу школу яхтсменів [ Редактировать ]
У Черкасах ветеран війни на Донбасі Сергій Прядка заснував дитячу школу яхтсменів. Три роки тому на війні Сергій втратив ногу і весь цей час намагався реалізувати себе вже у мирному житті - займався кінним спортом, брав участь в Іграх Нескорених, та зрештою його серце підкорили яхти. Щоб бути корисним громаді, чоловік вирішив залучати до вітрильного спорту і дітей.
Шерхіт вітрил на цій пристані Черкас не бачили більше тридцяти років. Саме стільки часу минуло, як закрили місцеву дитячу вітрильну школу. Але тепер справа ця відроджується. Вже третій місяць юні яхтсмени здобувають навички справжніх "морських вовків".
Для блочка є примочка, а це ще одна, на держи, а точно.
Ростислав і Влад ще півроку тому могли тільки мріяти, щоб самостійно керувати вітрильником та мрія збулась. На перше знайомство із суднами вони прийшли зі шпателем та пензлем в руках - хлопцям самотужки довелось реставрувати човни. І кажуть - у вітрильному спорті практика - понад усе.
Ростислав Кравцов, учень вітрильної школи:
Щоб так все добре зрозуміти, вам треба вийти на воду, а так, сказати на словах, головне не ставати проти вітру, бо вас може віднести назад
Флот вітрильної школи довелось відновлювати буквально із брухту. З 15 човнів більшість знайшли на старих складах. Школа зараз тримається лише на волонтерстві та ентузіазмі - з оснащенням яхт, вітрилами, фарбою допомагають спонсори та меценати. Тренерський склад теж працює за ідею і на перспективу.
Ірина Ступак, тренер з морського багатоборства:
Оце шосте тренування, яке ми вже вийшли на воду і вчимося поки ходити на воді, вчимося їх облаштовувати ці вітрила - тут різні класи, вчимося перекидатися, вчимося ставити лодку на місце.
Ідейний натхненник та рушійна сила вітрильної школи - ветеран АТО Сергій Прядка три роки тому на війні він втратив ногу. Однак саме інвалідність - зізнається - і спонукала до дії. Минулого літа Сергій спробував себе у вітрильному спорті, й як кажуть, - захворів цим на все життя. Нині він з колегами розвиває дитячу школу яхтсменів.
Сергій Прядка, голова громадського об'єднання "Козацькі вітрила":
Мене дуже беспокоїть, я дуже хочу залучити дітей з інвалідністю, бо я сам знаю, я розумію …як це, бо я теж постійно на когось надіявся, але взяв себе в руки і почав все робить сам.
Наразі вітрильна школа не має ні офіційного статусу, ні власної бази - на сезон її прихистили міські веслувальники. Та Сергій впевнений, що все попереду. Планує створити тут вітрильну школу олімпійського резерву і приймати змагання європейського, ба навіть світового рівня.
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У Черкасах ветеран війни заснував дитячу школу яхтсменів
Три роки тому на війні Сергій втратив ногу і весь цей час намагався реалізувати себе вже у мирному житті - займався кінним спортом, брав участь в Іграх Нескорених, та зрештою його серце підкорили яхти
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