Президент США Дональд Трамп намерен провести с властями Беларуси переговоры на счет ситуации в стране.

Об этом сообщил Трамп во время брифинга.

По его словам, Соединенные Штаты готовы обсуждать ситуацию как с Россией, так и с другими государствами.

Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Беларуси. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить и с другими.

Читайте также, Польша начала принимать беженцев из Беларуси. Также страна открыла свои границы для тех, кому необходимо убежище из-за политических взглядов.