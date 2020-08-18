США начнут "кризисные" переговоры с Беларусью [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп намерен провести с властями Беларуси переговоры на счет ситуации в стране.
Об этом сообщил Трамп во время брифинга.
По его словам, Соединенные Штаты готовы обсуждать ситуацию как с Россией, так и с другими государствами.
Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Беларуси. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить и с другими.
Читайте также, Польша начала принимать беженцев из Беларуси. Также страна открыла свои границы для тех, кому необходимо убежище из-за политических взглядов.
по теме
Возле Белого Дома произошла стрельба
Ранения послужил один из сотрудников охраны
Польша начала принимать беженцев из Беларуси
Также страна открыла свои границы для тех, кому необходимо убежище из-за политических взглядов
В Европарламенте соберутся на заседание из-за протестов в Беларуси
В комитете заявляют, что насилие и репрессии в отношении демонстрантов должны прекратиться
В Беларуси погиб еще один протестующий
На Партизанском проспекте погиб 19-летний парень
Тихановская записала новое видеообращение
Соперница действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сделала заявление