Украина разорвала семь авиадоговоров с СНГ [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках СНГ в 1993-2001 годах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. Сегодня предлагается поддержать расторжение соответствующих договоров.
МИД Украины поручено уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе из следующих договоров (решений и меморандумов):
- о создании межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск);
- о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва);
- о практическом использовании положений ст. 83-бис Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва);
- о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва);
- о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва);
- о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации (3 ноября 1995 года, Москва);
- о реформировании межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (16 марта 2001 года, Москва).
В декабре 209 года Украина взыскала первый штраф за полет иностранной авиакомпании над оккупированным Россией Крымом. Госавиаслужба привлекла к ответственности казахскую авиакомпанию Euro-Asia Air. Сумма штрафов в отношении российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты над полуостровом, тогда оценивалась примерно в $560 млн.
Ранее сообщалось, что Украина разорвала важное торговое соглашение с Россией.
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