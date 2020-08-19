Кабинет министров Украины постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках СНГ в 1993-2001 годах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. Сегодня предлагается поддержать расторжение соответствующих договоров.

МИД Украины поручено уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе из следующих договоров (решений и меморандумов):

о создании межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (22 января 1993 года, Минск);

о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ (12 марта 1993 года, Москва);

о практическом использовании положений ст. 83-бис Конвенции о международной гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва);

о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации (9 декабря 1994 года, Москва);

о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (26 мая 1995 года, Москва);

о принципах взаимодействия и сотрудничества в сфере гражданской авиации (3 ноября 1995 года, Москва);

о реформировании межгосударственного консультативного совета "Радионавигация" (16 марта 2001 года, Москва).

В декабре 209 года Украина взыскала первый штраф за полет иностранной авиакомпании над оккупированным Россией Крымом. Госавиаслужба привлекла к ответственности казахскую авиакомпанию Euro-Asia Air. Сумма штрафов в отношении российских авиакомпаний, осуществляющих перелеты над полуостровом, тогда оценивалась примерно в $560 млн.

Ранее сообщалось, что Украина разорвала важное торговое соглашение с Россией.