Победа Гитлера и парад фашистов на Красной площади: в Украине создали провокационную стратегию (видео) [ Редактировать ]
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games создали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой есть сюжет с победой Гитлера в битве за Москву и парадом фашистов на Красной площади.
В ролике к игре видно, как Гитлер с военачальниками принимает парад, стоя на мавзолее Ленина, а на стенах Кремля висят флаги со свастикой. В анонсе к игре содержится призыв "поставить на колени всю Европу во главе армии Германии".
"Прохождение кампании за Германию, состоящей из двадцати крупных боевых операций, займет у игроков около 80 часов. Среди исторических достоверных операций сражений будет и несколько альтернативных, позволяющих оценить возможные варианты развития истории", - сказано в обзоре стратегии.
22 мая 2020 года состоялся релиз компьютерной игры Strategic Mind: Blitzkrieg, ее стоимость игры для Украины составляет 499 грн.
В России новинка вызвала немалый резонанс и волну критики. Член комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радиостанции "Говорит Москва" уже заявил, что подобные проекты противоречат международному праву и должны преследоваться как пропаганда фашистской идеологии.
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