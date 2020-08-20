Влада обрала невірний шлях у розбудові України - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Замість сильної економіки - чергові позики від МВФ та ЄС. Лідер "Партії простих людей" Сергій Каплін, переконаний: влада обрала хибний шлях розбудови країни.
Сергій Каплін, лідер "Партії простих людей":
У монобільшості був вибір, або провести повну деолігархізацію, зробити так, аби податки платилися справедливо, аби олігархи не мали переваг у політиці, у економіці, на місцевому рівні. Або далі продовжувати роботу з побудови фінансової піраміди і позичати гроші у МВФ, у ЄБРР у країн членів Європейського союзу і розраховуватися державним суверенітетом. Вони на жаль обрали другий варіант.
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