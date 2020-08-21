Врачи поставили окончательный диагноз Навальному [ Редактировать ]
Медики смогли поставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному диагноз.
Об этом пишет ТАСС.
Так, заключение врачей гласит, что ни в крови, ни в организме политика не было найдено никаких следов отравляющих веществ.
Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление.
Отмечается, что официальный диагноз Алексея Навального разглашать не будут, а его состояние назвали последствием болезни.
Ранее мы писали, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Алексея Навального. Оно опасно не только для самого политика, но и для окружающих.
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