Медики смогли поставить российскому оппозиционеру Алексею Навальному диагноз.

Об этом пишет ТАСС.

Так, заключение врачей гласит, что ни в крови, ни в организме политика не было найдено никаких следов отравляющих веществ.

Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление.

Отмечается, что официальный диагноз Алексея Навального разглашать не будут, а его состояние назвали последствием болезни.

Ранее мы писали, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили Алексея Навального. Оно опасно не только для самого политика, но и для окружающих.