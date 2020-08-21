Электрокар Tesla станет основой для "экопохорон" [ Редактировать ]
Электромобили Tesla будет переоборудован под экологический катафалк.
Об этом пишет AutoExpress.
Так, инженеры переоборудовали авто. Электрокар сделали длиннее, приподняли крышу, чтобы в кузов можно было разместить гроб, увеличили колесную базу.
Отмечается, что все свои характеристики катафалк Tesla сохранил, но автомобиль утратил запас хода до 350 километров. Стоимость новинки остается неизвестной. Разработчики готовы предоставить электрокар заинтересованному покупателю на тест-драйв.
Фото: autoexpress
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