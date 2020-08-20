Украина пока еще не получила список лиц, которых готовят для обмена с территории ЛДНР. В свою очередь украинская сторона уже передала список для обмена. Об этом на брифинге во время визита в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы.

"Передали списки на обмен. Мы еще не получили полностью списки с той стороны", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.