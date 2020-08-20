Украина не получила список на обмен с территории ЛДНР - Зеленский [ Редактировать ]
Украина пока еще не получила список лиц, которых готовят для обмена с территории ЛДНР. В свою очередь украинская сторона уже передала список для обмена. Об этом на брифинге во время визита в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, данный вопрос обсуждался во время вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы.
"Передали списки на обмен. Мы еще не получили полностью списки с той стороны", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.
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