У світі за добу коронавірус підхопили іще 206 тисяч. Cвітовим лідером із захворюваності є США, там понад 46 тисяч нових заражень. На нашому континенті лідирує Росія, там відучора майже 5 тисяч випадків. Від початку пандемії на планеті інфікувалися більш як 23 з половиною мільйони. З них 16 мільйонів - одужали.

Через стрибки захворюваності різні країни постійно змінюють правила в'їзду-виїзду. Наприклад, тисячам британців, які зараз повертаються із Хорватії, доведеться два тижні бути на самоізоляції.

Здавалося, літо врятоване. На пляжах Хорватії так само велелюдно, як і минулого року. Туристи насолоджуються сонцем та теплим Адріатичним морем. Ожили вулиці, завирувало нічне життя.

Але казка тривала недовго. В країні зафіксували новий спалах коронавірусу. Влада вже думає відновити суворий карантин. Тим часом, інші держави закликають громадян терміново повертатися з відпочинку в Хорватії. А Велика Британія ввела обов'язкову 2-тижневу самоізоляцію для усіх, хто повертається з країни. Чимало британців обрали Хорватію для відпочинку саме через те, що вона була у "зеленій" зоні.

Меган, туристка з Лондона:

Ми лише прилетіли сюди, і вже тут дізналися, що країна перейшла до "червоної" зони. Що ж, нам не залишається нічого іншого, аніж піти в карантин після прибуття. Але хоча б насолодимося відпочинком.

Раніше таке ж трапилося із відпочивальниками у Іспанії та Франції. Люди дочасно закінчували подорожі, щоби встигнути повернутися до введення карантину

Джон, турист з Великої Британії:

Ця новина стала шоком для мене, а особливо дивно, що вводять самоізоляцію не одразу ж, а за кілька днів о 4 ранку. Це не має сенсу, адже якщо справи дійсно погані, невже не слід вводити карантин одразу ж? Це смішно. Я їхав за кермом 11 годин, лише би встигнути до 4 ранку і не сидіти на 2-тижневому карантині.

Інакше, уникнути самоізоляції - неможливо. А відмова карається штрафом до тисячі фунтів, це понад 35 тисяч гривень.

Наразі кожна країна встановлює свої правила в'їзду. Якщо у Британії це обов'язковий карантин, то у тій же Хорватії чи Німеччині - це негативний тест на коронавірус. А відповідальність за дотримання цих правил несуть безпосередньо подорожувальники, котрі зазвичай просто не встигають за оновленнями.

З огляду на це в Євросоюзі вирішили узгоджувати дії щодо карантинних обмежень.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Ми домовилися працювати набагато тісніше один з одним, щоби у людей було розуміння, що у шенгенській зоні проводяться однакові заходи. На даний момент навіть у Німеччині з цим велика проблема, адже правила різні у різних регіонах, що й говорити про країни.

Але поки кожна країна більше переймається не допущенням поширення коронавірусу, аніж спричиненими незручностями відпочивальникам.