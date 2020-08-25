У гуртожитку на Чернігівщині стався вибух [ Редактировать ]
У гуртожитку навчального центру сухопутних військ "Десна" на Чернігівщині стався вибух. Один військовослужбовець загинув, ще двоє поранені. Також постраждала дівчина, яка перебувала в приміщенні. Як повідомили у навчальному центрі -- рвонуло через недбалість армійців.
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