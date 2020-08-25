Смертельна ДТП у Польщі: загинули дев'ятеро людей [ Редактировать ]
Дев'ятеро людей загинули, семеро травмовані в результаті ДТП за участю автобуса та мікроавтобуса в Польщі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не впорався з кермуванням. Авто вилетіло на зустрічну смугу й перекинулося. Після того в нього в'їхав інший автобус.
На місце аварії прибули рятувальники та медики. Травмованих доправили до найближчої лікарні. Чи є серед жертв і потерпілих українці - поки невідомо.
по теме
Prev Next
22 августа 2020 17:00
В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком (фото, видео)
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
19 августа 2020 09:40
В Каменском жуткое ДТП унесло жизнь 4-летней девочки
На "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком
19 августа 2020 08:31
На Прикарпатті у страшній аварії загинули троє людей
Водій "Ланоса" на повороті пішов на обгін, виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з трактором
13 августа 2020 09:25
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести