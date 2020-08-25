Дев'ятеро людей загинули, семеро травмовані в результаті ДТП за участю автобуса та мікроавтобуса в Польщі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не впорався з кермуванням. Авто вилетіло на зустрічну смугу й перекинулося. Після того в нього в'їхав інший автобус.

На місце аварії прибули рятувальники та медики. Травмованих доправили до найближчої лікарні. Чи є серед жертв і потерпілих українці - поки невідомо.