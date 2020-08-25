Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​октябре во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 45,16 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,48 доллара за баррель, потеряв 0,33%.

Читайте еще, в мире стремительно подымаются цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,58%