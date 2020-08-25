Цены на нефть продолжают расти - Bloomberg [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 45,16 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,07%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,48 доллара за баррель, потеряв 0,33%.
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