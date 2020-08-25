Киевлян предупредили об опасности [ Редактировать ]
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в ближайшие 2 часа в Киеве и области ожидается дождь, гроза и шквальный ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие два часа 25 августа с удержанием ночью 26 августа в Киеве и Киевской области сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Карпатах заблудилась группа туристов.
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