В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в ближайшие 2 часа в Киеве и области ожидается дождь, гроза и шквальный ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие два часа 25 августа с удержанием ночью 26 августа в Киеве и Киевской области сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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