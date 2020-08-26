На 104-м году жизни скончался отец голливудского режиссера, сценариста и продюсера Стивена Спилберга Арнольд Спилберг. Он умер по естественным причинам.

Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что неоднократный лауреат "Оскара" был с отцом в исключительно теплых отношениях и часто рассказывал о той поддержке, которую получал от родителя. Отмечается, что Стивен был со своим отцом в ночь его смерти.

Арнольд Спилберг был компьютерным инженером. Он работал в компании General Electric.

Кроме Стивена, у Арнольда было три дочери: Энн, Нэнси и Сью.

В совместном заявлении дети признались, что отец научил их любви к узнаванию мира, расширению кругозора, стоять на ногах, но в то же время смотреть на небо и тянуться к звездам.

Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Унесенные ветром". Также мы писали о том, что умер создатель "Бриллиантовой руки".