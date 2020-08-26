В семье Стивена Спилберга случилось горе [ Редактировать ]
На 104-м году жизни скончался отец голливудского режиссера, сценариста и продюсера Стивена Спилберга Арнольд Спилберг. Он умер по естественным причинам.
Об этом сообщает издание Variety.
Известно, что неоднократный лауреат "Оскара" был с отцом в исключительно теплых отношениях и часто рассказывал о той поддержке, которую получал от родителя. Отмечается, что Стивен был со своим отцом в ночь его смерти.
Арнольд Спилберг был компьютерным инженером. Он работал в компании General Electric.
Кроме Стивена, у Арнольда было три дочери: Энн, Нэнси и Сью.
В совместном заявлении дети признались, что отец научил их любви к узнаванию мира, расширению кругозора, стоять на ногах, но в то же время смотреть на небо и тянуться к звездам.
Ранее сообщалось, что умерла звезда фильма "Унесенные ветром". Также мы писали о том, что умер создатель "Бриллиантовой руки".
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