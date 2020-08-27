У середмісті Черкас жителі протестують через зведення багатоповерхівки біля їхніх осель. Забудовник ледве встиг отримати дозвільні документи, як уже вирив котлован і почав забивати опори. Від цих робіт сусідні будинки тріщать по швах.

Бульдозери, крани та величезний котлован - місяць тому спокійне життя в цьому дворі закінчилось. Важка техніка працює майже щодня. На невеличкому клаптику землі в самісінькому центрі подвір'я зводять сімнадцятиповерхівку. Місцеві жителі в розпачі - від будівельного майданчика до найближчого житлового будинку немає й десяти метрів.

Через таку відстань довколишні приватні будинки вже тріщать по швах. Микола показує щілину, яка з'явилась одразу після початку будівельних робіт.

Микола Петренко, мешканець приватного будинку:

Вона поступово почала з'являтись, вони начали рить катлован і даже хата, іде вібрація така, що хата двигтить.

Дісталося й сусіднім багатоквартирним будинкам. Ця дев'ятиповерхівка і так не в ліпшому стані, кажуть мешканці - сусіднє будівництво її взагалі доруйнує. У деяких під'їздах та квартирах теж з'явилися тріщини.

Віталій Воскресенський, мешканець багатоквартирного будинку:

При усадке фундамента, который у нас и так слабый, эти трещены будут увеличиваться всего лишь, а раз будут увеличиваться - это будет катастрофа для дома.

Містобудівні умови, а це по суті дозвіл на зведення сімнадцятиповерхівки, забудовникам видав профільний департамент міськвиконкому. Тепер у мерії шукають можливості їх скасувати, адже вважають, що забудовник порушив деякі норми під час виконання робіт.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Зараз перевіряємо, встановлюємо, чи є порушення. Підприємець, який є в принципі нормальним забудовником, але на даному етапі порушив багато норм, зокрема навіть зруйнував під'їзд до будинку людям і не огородив нормально цей майданчик.

Нещодавно виконавчий комітет через скарги людей скасував наказ на видання дозволу забудовникові.

Іван Рудик, представник забудовника:

Скасувати містобудівні умови та обмеження має право тільки забудовник за заявою, або суд - це неправомірне рішення. Дозвільні документи на сьогоднішній день є, згідно яких забудовник виконує свою роботу.

А підготовчі роботи на майданчику досі тривають.