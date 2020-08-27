Жителі Черкас протестують через зведення багатоповерхівки біля їхніх осель [ Редактировать ]
У середмісті Черкас жителі протестують через зведення багатоповерхівки біля їхніх осель. Забудовник ледве встиг отримати дозвільні документи, як уже вирив котлован і почав забивати опори. Від цих робіт сусідні будинки тріщать по швах.
Бульдозери, крани та величезний котлован - місяць тому спокійне життя в цьому дворі закінчилось. Важка техніка працює майже щодня. На невеличкому клаптику землі в самісінькому центрі подвір'я зводять сімнадцятиповерхівку. Місцеві жителі в розпачі - від будівельного майданчика до найближчого житлового будинку немає й десяти метрів.
Через таку відстань довколишні приватні будинки вже тріщать по швах. Микола показує щілину, яка з'явилась одразу після початку будівельних робіт.
Микола Петренко, мешканець приватного будинку:
Вона поступово почала з'являтись, вони начали рить катлован і даже хата, іде вібрація така, що хата двигтить.
Дісталося й сусіднім багатоквартирним будинкам. Ця дев'ятиповерхівка і так не в ліпшому стані, кажуть мешканці - сусіднє будівництво її взагалі доруйнує. У деяких під'їздах та квартирах теж з'явилися тріщини.
Віталій Воскресенський, мешканець багатоквартирного будинку:
При усадке фундамента, который у нас и так слабый, эти трещены будут увеличиваться всего лишь, а раз будут увеличиваться - это будет катастрофа для дома.
Містобудівні умови, а це по суті дозвіл на зведення сімнадцятиповерхівки, забудовникам видав профільний департамент міськвиконкому. Тепер у мерії шукають можливості їх скасувати, адже вважають, що забудовник порушив деякі норми під час виконання робіт.
Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:
Зараз перевіряємо, встановлюємо, чи є порушення. Підприємець, який є в принципі нормальним забудовником, але на даному етапі порушив багато норм, зокрема навіть зруйнував під'їзд до будинку людям і не огородив нормально цей майданчик.
Нещодавно виконавчий комітет через скарги людей скасував наказ на видання дозволу забудовникові.
Іван Рудик, представник забудовника:
Скасувати містобудівні умови та обмеження має право тільки забудовник за заявою, або суд - це неправомірне рішення. Дозвільні документи на сьогоднішній день є, згідно яких забудовник виконує свою роботу.
А підготовчі роботи на майданчику досі тривають.
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