Саакашвили решил вернуться в Грузию [ Редактировать ]
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем видеообращении поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом, и заявил, что возвращается на родину.
Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю.
Саакашвили отметил, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок". Он добавил, что в период своего президентства в Грузии совершал ошибки, но всегда хотел лучшего для своего народа.
За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!
Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком Национального совета реформ, не раз высказывался по поводу своего участия в парламентских выборах в Грузии, запланированных на конец октября. Его заявления, что он не признает легитимность нынешнего руководства, не раз становились причиной дипломатических конфликтов между Киевом и Тбилиси.
Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской облгосадминистрации (2015-2016 гг).
После того как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт.
22 апреля 2020 года политик сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ.
Голосование по кандидатуре Саакашвили в Верховной Раде так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.
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