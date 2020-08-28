Паломничество хасидов: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В 2020 году паломничество хасидов в Умань для празднования Рош-ха-Шана будет невозможным.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Черкасскую область.
По его словам, президент встретился с главами общин и обсудил невозможность паломничества.
Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно.
Отмечается, что десятки тысяч хасидов ежегодно съезжаются в Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году.
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