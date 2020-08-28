Многие люди ценят мед за его вкус и неоспоримую пользу. Но не стоит забывать о противопоказаниях к его употреблению. Медики рассказали при каких заболеваниях опасно есть мед, newsyou.info.

Диетологи утверждают, что чрезмерное употребление меда может повысить риск развития сахарного диабета. Поэтому продукт пчеловодства противопоказан тем, кто уже имеет это заболевание, так как он может вызвать резкое изменение уровня глюкозы в крови.

Также абсолютно запрещено употреблять мед и любые другие препараты или продукты с его содержанием тем людям, у кого на него аллергия. Помимо типичных для аллергической реакции сыпи и зуда, она проявляется желудочно-кишечными расстройствами.

Купероз (сеточка расширенных и поврежденных капилляров под кожей, сосудистые "звездочки") является противопоказанием к использованию косметики на медовой основе. Дело в том, что мед активизирует кровообращение, и для слабых, хрупких сосудов это может стать чрезмерной нагрузкой.

Эксперты утверждают, что нужно выбирать только сертифицированный мед, который проверен на наличие вредных веществ. Потому что, если пчелы собирали нектар с некоторых видов растений (например, багульник, болиголов, белена, олеандр и другие), получившийся в результате мед может привести к отравлению. Его употребление в пищу вызовет головокружение, рвоту и даже потерю сознания.

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