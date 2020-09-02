В Киеве избили депутата Полякова [ Редактировать ]
Утром 2 сентября в Киеве избили народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Драка произошла примерно в 5:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы. Двое мужчин нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись на автомобиле Toyota.
Полиция объявила план "Перехват". Самому же нардепу помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Ранее "Подробности" писали о том, сколько народных депутатов заразились коронавирусом.
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