Секрет долголетия: мужчина не стриг волосы 80 лет (видео) [ Редактировать ]
Житель Вьетнама 92-летний Нгуен Ван Чин не стриг волосы на протяжении 80 лет - с 12-летнего возраста - и отрастил пятиметровый дред. Об этом сообщает National Geographic.
Мужчина считает, что именно в волосах кроется секрет его долголетия. Ван Чин уверен, что нужно оставлять неприкосновенным то, с чем родился.
Мужчина заявляет, что ничего не меняет в своей прическе, поскольку умрет, если это сделает. При этом, Ван Чин ухаживает за волосами, содержит их в чистоте и накрывает платком.
Вьетнамец считает, что отращивать волосы - его призвание, которое ему предрекла божественная сила.
Ван Чину помогает его 62-летний сын Луом. Он также уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.
Ранее мы писали о том, что бабуля не стриглась и не мыла голову 64 года.
по теме
103-летняя бабуля сделала тату и прокатилась на байке
С 2018 года 103-летняя Дороти Поллак проживала в доме престарелых в Мичигане, куда переехала после смерти дочери Джин
Успение Пресвятой Богородицы 2020: что нельзя делать в этот день
Праздник Успения Пресвятой Богородицы установлен в память о дне окончания земной жизни Божьей Матери
В Британии запечатлели крайне редкое природное явление (фото)
Это произошло это во время шторма Фрэнсис
На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв (видео)
В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия
Какая рыба наиболее полезна для организма
Медики назвали наиболее полезные виды рыб