Житель Вьетнама 92-летний Нгуен Ван Чин не стриг волосы на протяжении 80 лет - с 12-летнего возраста - и отрастил пятиметровый дред. Об этом сообщает National Geographic.

Мужчина считает, что именно в волосах кроется секрет его долголетия. Ван Чин уверен, что нужно оставлять неприкосновенным то, с чем родился.

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Мужчина заявляет, что ничего не меняет в своей прическе, поскольку умрет, если это сделает. При этом, Ван Чин ухаживает за волосами, содержит их в чистоте и накрывает платком.

Вьетнамец считает, что отращивать волосы - его призвание, которое ему предрекла божественная сила.

Ван Чину помогает его 62-летний сын Луом. Он также уверен, что волосы отца священны и их нельзя обрезать.

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