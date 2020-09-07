Мужчина жестко отомстил девушке за отказ в прогулке [ Редактировать ]
Мужчина напал на девушку с ножом, потому что она отказала ему в прогулке.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
Мужчина 48 лет предложил 26-летней девушке провести ее домой. Та отказалась, и он пырнул ее ножом в грудь и живот.
Девушку госпитализировали, нападавшего позже задержали. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Отмечается, что на время досудебного расследования мужчина будет находиться под арестом без права внесения залога.
Ранее сообщалось, что под Одессой бандиты напали на судью.
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