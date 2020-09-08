За сутки в столице зафиксировали 235 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице зарегистрировали 15 511 инфицированных COVID-19. 4826 человек выздоровели (67 - за минувшие сутки), 246 киевлян погибли (4 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

97 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;

15 детей - от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян находятся в Деснянском районе (37 человек), Шевченковском районе (35 случаев) и Днепровском районе (30 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрированы 2 411 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 940 человек, а всего за время пандемии 63 546 человек.