Коронавирусная статистка в Киеве удерживает высокий уровень [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 235 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в столице зарегистрировали 15 511 инфицированных COVID-19. 4826 человек выздоровели (67 - за минувшие сутки), 246 киевлян погибли (4 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;
- 97 мужчин, возрастом от 18 до 87 лет;
- 15 детей - от 1 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян находятся в Деснянском районе (37 человек), Шевченковском районе (35 случаев) и Днепровском районе (30 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрированы 2 411 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за сутки 940 человек, а всего за время пандемии 63 546 человек.
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