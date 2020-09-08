Рис, который мы привыкли воспринимать как неотъемлемый элемент здорового питания, на самом деле не так безобиден. В ряде случаев регулярное употребление этого продукта может грозить серьезными проблемами со здоровьем и даже привести к смерти. Об этом говорится в исследовании ученых Манчестерского и Салфордского университетов, о котором пишет журнал Science of the Total Environment.

Специалисты проанализировали, как регулярное употребление риса в пищу повлияло на здоровье жителей Англии и Уэльса, и установили связь между этим продуктом и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что 25% любителей риса, у которых есть проблемы со здоровьем, употребляя его в пищу, вовсе не помогали своему организму.

Ученые считают, что все дело в том, что рис обладает способностью накапливать в себе мышьяк. Это вещество опасно для человека даже в небольших дозах - оно крайне плохо влияет на работу сердца и сосудов, приводя к тысячам смертей ежегодно.

Несмотря на то что, риск от употребления риса ученые оценили не так высоко – около 6%, они все же советуют не налегать на этот продукт, включая в рацион и другие крупы. Кроме того, не стоит постоянно есть только один вид риса, например, шлифованный или басмати, их тоже лучше чередовать.

Ранее австралийские диетологи сделали неожиданное заявление: оказывается, приготовленные из дешевых круп каши могут нанести вред организму. Например, регулярное употребление рисовой, овсяной и манной каш способствует вымыванию кальция из костей.

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