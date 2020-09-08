Члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, которые ночью пересекли белорусско-украинскую границу, прибыли в Киев и связались со своими коллегами в Минске. Об этом сообщает координационный совет в своем Telegram-канале.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о запросе властей республики Украине вернуть оппозиционеров, сообщает "Белта". Лукашенко добавил, что оснований не выпускать Марию Колесникову и сопровождавших ее граждан из страны не было: все необходимые документы у компании были в порядке.

У них все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке - пограничники и таможенники пропустили их.

Однако оппозиционеры запаниковали, когда между белорусским пунктом пропуска и украинским наткнулись на дополнительный пост Госпогранслужбы Беларуси.

Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам, ее (Колесникову - ред.) - то ли выбросили из машины на ходу... Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено. - А эти (попутчики Марии Колесниковой - ред.) - через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. Мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули.

По словам Лукашенко, Антон Родненков и Иван Кравцов совершили попытку прорваться через пограничный пост, а значит, нарушили порядок пересечения государственной границы.

Я говорю: а почему в Украину, не в Литву, не в Польшу, как они обычно едут? Говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю. - Поэтому я не все еще знаю. Будем разбираться, что произошло.

Напомним, что Погранкомитет Беларуси подтвердил, что Мария Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе, а двое ее соратников Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на подконтрольную Киеву территорию. В ведомстве уточнили, что уже после прохождения контроля Колесникову "выпихнули" из машины.

Между тем замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить в Украину насильно, но она сама помешала этому. При попытке депортации политик порвала свой паспорт.