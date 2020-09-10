НАН Украины учредила Золотую медаль имени Бориса Патона [ Редактировать ]
Национальная академия наук Украины основали Золотую медаль имени Бориса Патона.
Об этом сообщили в пресс-службе академии.
"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Патона Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября 2020.
Медаль будут присуждать за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.
Напомним, выдающийся украинский ученый Борис Патон умер на 102-м году жизни 19 августа 2020 года.
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