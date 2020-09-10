Национальная академия наук Украины основали Золотую медаль имени Бориса Патона.

Об этом сообщили в пресс-службе академии.

"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Патона Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября 2020.

Медаль будут присуждать за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Напомним, выдающийся украинский ученый Борис Патон умер на 102-м году жизни 19 августа 2020 года.