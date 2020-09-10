Какой овощ самый полезный для сердца и почек [ Редактировать ]
Овощи/ Фото: profile.ru
Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек. Специалисты рекомендуют обратить на цветную капусту, пишет zdorove.clutch.ua.
В составе цветной капусты находятся:
- витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В;
- калий, магний, натрий;
- кальций, фтор, железо;
- медь, йод и фосфор.
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Полезные свойства цветной капусты:
- укрепляет иммунную систему;
- улучшает метаболизм;
- обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;
- снижает риск развития онкологических заболеваний;
- поможет в лечении язв и ожогов;
- уменьшает риск развития врожденных дефектов;
- способствует поддержанию здорового веса;
- стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
- обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;
- положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;
- препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;
- способствует нормализации давления;
- улучшает память.
Цветная капуста:
- укрепляет кости;
- снижает риск возникновения железодефицитной анемии;
- полезна для малышей, поскольку практически не вызывает аллергических реакций;
- предотвращает появления женских онкологических заболеваний;
- поддерживает гормональный фон в норме;
- поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела;
- способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма;
- снижает уровень "плохого" холестерина;
- благодаря низкой калорийности идеально впишется в меню людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов;
- полезна как во время беременности, так и в период грудного вскармливания.
Как и все продукты, цветная капуста имеет ряд противопоказаний. Не стоит употреблять этот овощ при:
- увеличенной кислотности сока желудка;
- остром энтероколите;
- язвенном колите;
- обострении панкреатита, подагры, гипертонии, проблемах со щитовидной железой, серьезных патологиях почек.
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