Друга хвиля епідемії коронавірусу починається у Австрії. Про це повідомив канцлер країни. Себастьян Курц попередив про важкі осінь та зиму, адже кількість заражень зростає дуже швидко. У Франції вперше зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. Такого не було навіть у розпал першої хвилі.

Поширення інфекції пришвидшується і у Великій Британії.

З кожним днем у цій французькій лікарні все більше пацієнтів з COVID-19. Балони з киснем тут несуть один за одним. Чимало хворих у критичному стані. Марсель - друге за величиною місто в країні і тут ситуація з коронавірусом різко загострилася. Зараз фіксують рекордну кількість захворювань - у півтора рази більшу, ніж в Парижі. Лікарі говорять про початок другої хвилі епідемії. І готують додаткові ліжка у реанімації.

Лайонель Веллі, лікар-анестезіолог лікарні у Марселі (Франція):

Ми зараз опинилися у такій же ситуації, що була на початку весни. Пацієнти із тими ж симптомами та тими ж ускладненнями. Єдине, що ми трохи змінили протоколи лікування, відповідно до нових знань, які отримали науковці за літо. Але для нас історія повторюється.

І прогнози науковців щодо Франції невтішні. Кількість нових випадків захворювання в країні зростатиме й далі. Вже зараз за добу реєструють понад 10 тисяч пацієнтів з COVID-19. Коли у пік епідемії в квітні таких було 4000.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Так, вірус буде серед нас ще кілька місяців і ми мусимо навчитися жити із ним без повернення до національного локдауну.

Франція, як і інші країни ЄС не хоче повернення жорсткого карантину, адже з його побічними ефектами уряди досі не можуть впоратися. Тож воліють вводити місцеві локдауни. Тобто жорсткіші засоби безпеки діють лише у тих районах, де фіксується спалах уражень. Так само роблять і в сусідній Великій Британії. Тут теж різко збільшилося поширення вірусу. І теж вводять додаткові карантинні заходи.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я хочу чітко заявити, нові заходи безпеки це не новий національний локдаун. Навпаки, їхня ціль - уникнути другого загального локдауну. Якщо ми зменшимо наші соціальні контакти та покращимо нагляд за дотриманням правил, зможемо залишити відкритими наші школи, підприємства та офіси.

Про жодні драконівські методи не йдеться. З понеділка не можна буде збиратися групами більше шести людей. А на вулицях чергуватимуть спеціальні маршали, які стежитимуть за дотриманням безпечної відстані. Загалом, Британія сподівається повернутися до більш звичного життя до Різдва.