В США "вспыхнули" новые протесты [ Редактировать ]
Сотни протестующих вышли на улицы в американском городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Это произошло после того, как в воскресенье днем полицейский застрелил 27-летнего Рикардо Муньоса. Об этом сообщает Associated Press.
Толпа собралась у здания полицейского участка в понедельник, 14 сентября. Демонстранты повредили несколько зданий и автомобилей.
В результате полиция применила слезоточивый газ после призывов к мирной акции.
На видео с камеры наблюдения, опубликованном полицией, видно, как офицер сделал несколько выстрелов, убегая от Муньоса, который затем упал на землю.
В настоящее время идет расследование инцидента. На период разбирательства открывший огонь полицейский отправлен в административный отпуск.
Ранее мы писали, что в США протестующие "атаковали" памятник президенту страны. Правоохранители дали демонстрантам отпор.
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