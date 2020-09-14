Сотни протестующих вышли на улицы в американском городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Это произошло после того, как в воскресенье днем полицейский застрелил 27-летнего Рикардо Муньоса. Об этом сообщает Associated Press.

Толпа собралась у здания полицейского участка в понедельник, 14 сентября. Демонстранты повредили несколько зданий и автомобилей.

В результате полиция применила слезоточивый газ после призывов к мирной акции.

На видео с камеры наблюдения, опубликованном полицией, видно, как офицер сделал несколько выстрелов, убегая от Муньоса, который затем упал на землю.

В настоящее время идет расследование инцидента. На период разбирательства открывший огонь полицейский отправлен в административный отпуск.

Ранее мы писали, что в США протестующие "атаковали" памятник президенту страны. Правоохранители дали демонстрантам отпор.