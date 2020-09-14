Кому нужно принимать яблочный уксус [ Редактировать ]
Яблочный уксус широко применяется не только в быту для приготовления всевозможных блюд, его можно использовать и в лечебных целях, передает newsyou.info.
Варикоз
При варикозном расширении вен поможет настойка, приготовленная из яблочного уксуса. Чайную ложку уксуса следует добавить в стакан теплой воды, добавить две чайные ложки меда и хорошенько размешать. Растирать ноги средством рекомендуется утром и вечером.
Слабость
Некоторые спортсмены используют напиток из яблочного уксуса как добавку к пище, чтобы повысить работоспособность и избавиться от слабости после физических нагрузок. Половину чайной ложки уксуса нужно добавить в стакан теплой воды, размешать и выпить. Можно добавить к напитку мед. Злоупотреблять напитком не стоит.
Кожные болезни
Яблочный уксус оказывает антисептическое и регенерирующее действие при различных кожных высыпаниях. Также он успокаивает кожный зуд при укусах насекомых.
Яблочный уксус специалисты не рекомендуют употреблять детям до 14 лет, пожилым людям, а также людям, страдающим язвой, гастритом, имеющим проблемы с почками и печенью.
Также сообщалось, какие продукты с огорода самые токсичные.
по теме
От каких продуктов нужно отказаться на завтрак
Не все продукты можно есть на завтрак, некоторые из них не несут никакой пользы для организма
Какой чай поможет похудеть
Среди таких чаев специалистами были названы мятный, зеленый, белый
Какая соль самая полезная для организма
Ученые назвали полезную соль, которая обеспечит организм минералами
Какой суп навредит организму: ответ медиков
Врачи говорят, что суп безусловно полезен, но с некоторыми первыми блюдами нужно быть очень осторожными
Какое масло защищает сердце от болезней и снижает давление
Новое исследование показывает, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное давление