За минувшие сутки в столице от коронавируса умерли 11 человек. Это является новым антирекордом в городе по числу смертельных случаев за сутки.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки в столице выявили 285 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 59 человек. Общее число выздоровлений - 5 385.

"От начала пандемии в Киеве 283 смертельных случая. Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности", - подчеркнул Кличко.

В общем, по состоянию на 15 сентября, в Киеве зафиксировали 17 714 случаев коронавирусной болезни.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ зафиксировали крупнейший суточный антирекорд по коронавирусу.