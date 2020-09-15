Коронавирус в Киеве установил антирекорд по количеству смертей [ Редактировать ]
За минувшие сутки в столице от коронавируса умерли 11 человек. Это является новым антирекордом в городе по числу смертельных случаев за сутки.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
За прошедшие сутки в столице выявили 285 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 59 человек. Общее число выздоровлений - 5 385.
"От начала пандемии в Киеве 283 смертельных случая. Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности", - подчеркнул Кличко.
В общем, по состоянию на 15 сентября, в Киеве зафиксировали 17 714 случаев коронавирусной болезни.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ зафиксировали крупнейший суточный антирекорд по коронавирусу.
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