Всемирная организация здравоохранения зафиксировала суточный антирекорд по коронавирусной инфекции в мире.

Об этом сообщает пресс-лужба ВОЗ.

Положительный результат анализов получили 307 930 пациентов.

Отмечается, по данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов - 917, 4 тысячи.

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