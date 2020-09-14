В ВОЗ зафиксировали крупнейший суточный антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала суточный антирекорд по коронавирусной инфекции в мире.
Об этом сообщает пресс-лужба ВОЗ.
Положительный результат анализов получили 307 930 пациентов.
Отмечается, по данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано свыше 28,5 млн случаев заражения COVID-19. Общее число летальных исходов - 917, 4 тысячи.
Читайте также, в ВОЗ сделали заявление по поводу вакцины от коронаиврусной инфекции. Пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.
по теме
Австрия объявила о "старте" нового коронавируса
Наихудшая ситуация наблюдается в столице Вене.
Коронавирус "перебросил" силы на еще одну страну
Там фиксируют стремительное увеличение случаев заболевания
Технологии здоровья: Samsung "окунется" в фармацевтическое производство
На заводе будут разрабатывать "убийц" коронавируса
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Рост заболеваемости, в том числе связан с плохим соблюдением отдыхающими профилактических мер
В Индонезии обнаружили "неизвестный" коронавирус
Заражение ней проходит быстрее