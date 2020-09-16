Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с промышленным консорциумом контракт на проектирование, разработку и испытания миссии планетарной защиты "Гера". Об этом сообщается на сайте ЕКА.

"Гера" (в честь греческой богини брака) - первый европейский проект по защите Земли от астероидов. Сумма контракта - 130 млн евро. Промышленный консорциум возглавляет немецкая космическая компания OHB System, в нем участвует 17 европейских стран.

Европейская миссия задумана как поддержка проекту NASA по отклонению траектории астероидов DART (Double Asteroid Redirect Test). Запуск американского зонда запланирован на июль 2021 года. Его направят к двойному околоземному астероиду Didymos, состоящего из Didymos A (780 м в диаметре) и Didymos B (160 м), который вращается вокруг него. Двойные астероиды составляют около 15% всех известных астероидов.

DART ударит по меньшему астероиду, чтобы сдвинуть его орбиту. Столкновение зонда с астероидом предполагается в сентябре 2022 года.

Запуск "Геры" планируют на 2024 год, а к астероиду европейский зонд прибудет в 2026-м. Его главная задача - оценить эффективность кинетического воздействия на астероид американского аппарата. Управление "Герой" будет вестись из Центра управления ЕКА в Германии.

Разработчики сообщают, что "Гера" будет размером с рабочий стол, она будет буквально "напичкана" новыми технологиями, такими как автономная навигация и всевозможные сканеры для сбора научных данных о составе и структуре астероидов.

"Гера" также доставит в глубокий космос два CubeSats - миниатюрные 10-сантиметровые спутники для съемки астероидов крупным планом.

Ранее сообщалось, что NASA готовит миссию к металлическому астероиду, который стоит больше мировой экономики.