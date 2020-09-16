Из-за засухи украинские аграрии рискуют потерять 118 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Аграрного союза Украины.

Среди критически пострадавших регионов находятся Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская область.

В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи.

Отмечается, что б ольше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.

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