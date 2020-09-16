Украинские аграрии потерпели "космические" убытки [ Редактировать ]
Из-за засухи украинские аграрии рискуют потерять 118 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Аграрного союза Украины.
Среди критически пострадавших регионов находятся Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская область.
В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи.
Отмечается, что больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.
Читайте также, названа сумма убытков от пожаров в Луганской области. Огонь уничтожил 76 домов, но ни один из них не застрахован.
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