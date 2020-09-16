В Киеве внедорожник "влетел" в автобус с пассажирами (видео) [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября в Киеве возле метро "Дорогожичи" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.
"На съезде по ул. Ильенко к ул. Телиги столкнулись внедорожник и автобус с пассажирами. Ожидается пробка", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
Ранее мы писали о том, что в Хмельницком произошло серьезное ДТП, пострадали 7 человек. Также в ДТП под Николаевом сгорели две фуры.
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