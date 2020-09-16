Украинская национальная сборная по бодибилдингу и фитнесу застряла на границе Испании. Об этом рассказала фитнесс-тренер и бодибилдер Евгения Самойлова на своей странице в Instagram.

"Мы ехали на Чемпионат Европы. У нас на руках все необходимые документы для пересечения испанской границы : отрицательные тесты ПЦР, страховка от Сovid, QR-код для прохождения медицинского контроля, официальное приглашение от испанской федерации бодибилдинга. Без объяснения причины нас не пропускают. Уже 5 украинских спортсменов обманным путем вывели под предлогом покормить, сказали взять с собой вещи и отправили в КПЗ Испании, паспорта забрали", - пишет спортсменка.

По ее словам, Министерство и консульство Украины в Испании в курсе происходящего. Но вопрос не решается.

Если до вечера не решится, всю команду отправляют до воскресенья в КПЗ, заберут паспорта и телефоны. В воскресенье - 20 сентября, ближайший прямой рейс до Киева. На каком основании украинских спортсменов держат в заточении? Мы не хотим за решетку! За что? Мы хотим попасть на соревнования!

Также о случившемся рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу Татьяна Москаленко.

"Министр не верит что все мы (70 человек) спортсмены. 5ть наших человек увезли в полицию и закрыли в камеру под предлогом покормить. Остальные,учуяв неладное, не пошли со всеми вещами с ними. Сейчас 18 часов, мы пытались спать на полу, нас отгородили в отсек возле туалета и охраняют 30 полицейских. 1 раз за это время под конвоем водили в кафе купить перекус. Не спали уже 2 суток!, - пишет спортсменка

Нам угрожают тюрьмой, если мы не пойдем сами подписать документы на депортацию и сидеть в камерах с обделанными матрацами до воскресенья. Так как ближайший рейс в Киев только в воскресенье, 4 дня в камере ждать.

Такой "теплый" прием. Мы не можем улететь на других рейсах даже за свои деньги, нас не отпускают. И не впускают в страну, мы зависли. Наши руководители пытаются все решить, но испанская сторона каждый раз говорит что-то новое и угрожает тюрьмой. Наши коллеги до сих пор в камере, а мы отказываемся идти. Они обманом по 5 человек пытаются заманить туда до воскресенья. Нам нужна ваша помощь хотя бы репостами.

Читайте также о том, как американские спортсмены объявили бойкот после расстрела полицейскими афроамериканца.