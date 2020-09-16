Повним ходом йдуть передвиборчі перегони в Америці. Там уже два кандидати - Байден і Трамп - готуються до дебатів, люди вже роблять на них ставки. Бо для Штатів - це справжнє політичне шоу. І виборці розбирають своїх кандидатів до дрібниць. У фокусі уваги все, зокрема й... дивні звички. Тож чим смішать і дивують Байден і Трамп - Дмитро Анопченко розповість.

Поважний вік має свої мінуси. Ось, наприклад, Джо Байден, а йому 77, дуже часто обмовляється. То назву штату, то місто переплутає. І у ЗМІ тепер постійні натяки, що, мовляв, через це запитання Байдену почали ставити тільки лояльні журналісти; його відповіді начебто вже заздалегідь написані командою і кандидат може просто прочитати їх з телесуфлера. Та навіть при цьому постійно помиляється.

Ось просто в ефірі рукою показує, що загубив текст і треба підняти рядок вище.

Ми тут у позиції... Ми тут... Давайте я ліпше до іншої теми перейду.

Ось має відповісти на запитання виборців...

...Буду вдячна вам за відповідь. - Посуньте ще вище...

То голосно читає технічні примітки.

Тут кінець цитати.

Маю пояснити як працює телесуфлер. Ось дивіться: політик - як я зараз - начебто дивиться у камеру, але насправді читає, а на прозорому екрані біжить текст, який зазвичай "крутить" асистент. В тексті є службові примітки - ось наприклад у мене є слова "за кадром", їх треба помічати і пропускати, не вимовляти, але у Байдена із цим чомусь труднощі.

- А Джо Байден використовує суфлер під час інтерв'ю чи відповідаючи на запитання прихильників? -Брет, ми не будемо про це. Це з аргументів кампанії Трампа. - Але використовує? - Цим лише намагаються відволікти американців. - Але ж він використовує, про це щодня кажуть. Тож скажіть "так" чи "ні"! - Вони про це кажуть, бо не мають логіки. - Але ж Ви не відповіли! "Так" чи "ні"?

І лише зараз штаб Байдена визнав - так, на деяких заходах справді є суфлер, але - кажуть - важливо не це, а те, що їхній кандидат говорить правду.

Трамп на 3 роки молодший, йому 74. Досвід у шоу-бізнесі допомагає і від себе говорить без помилок, і з суфлера читає чітко. Але тут інша особливість - часто відходить від тексту.

Ось дивіться як це працює. На суфлері - написаний спічрайтерами текст промови. Трамп читає, а потім починає говорити те, що спаде на думку. А згодом повертається до узгодженого тексту.

І під час цих імпровізацій або лунають слова, які фактчекери оцінюють як "перебільшення", "вихваляння" або просто "неправду". Або - і це найчастіше - прямі образи ворогів чи конкурентів, коли президент вигадує для них зневажливі прізвиська.

Частині його виборців це подобається. Але напередодні Трампа після мітингу запитали - якщо оберуть на другий термін, чи почне він поводитися поважніше, як глава держави, президент?! І почули у відповідь...

Я веду бій на полі, де так багато сил проти мене. Тому іноді немає часу поводитися - як ви кажете - по-президентськи. Маю виконувати поставлені завдання.

Отже, Трамп налаштований і далі залишатися "легковажним", а Байден боїться помилитися і покладається на суфлер. І всі ці особливості американці побачать у всій красі вже за два тижні, під час теледебатів, коли два кандидати в президенти уперше зустрінуться віч-на-віч. І багато хто саме тоді і зробить остаточний вибір - кого з них підтримати.