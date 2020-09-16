В среду, 16 сентября, завершилось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменений в закон о местных выборах. Встреча продлилась около семи часов.

Участники заседания констатировали соблюдения режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

Также стороны обсудили выполнение договоренностей участников нормандской встречи в Париже о доступе Международного комитета Красного Креста ко всем заключенным. В частности, украинская сторона призвала боевиков обеспечить такой доступ в ближайшее время.

Продолжили обсуждение вопроса подготовки к очередному обмену пленными по принципу "всех на всех".

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.

Кроме этого глава украинской делегации Леонид Кравчук отреагировал обвинения с российской стороны в том, что постановление о местных выборах не соответствуют минским соглашениям.

Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной рады Украины.

При этом обсуждение рабочих предложений к проектам документов о местных выборах в ОРДЛО продолжат обсуждаться в рамках политической группы ТКГ.

Украинская делегация уважает нормандский формат и минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира.

Ранее мы писали, что Австрия готова стать помочь в урегулировании на Донбассе.