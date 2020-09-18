В США в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама умер оскароносный писатель - автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум.

Об этом сообщает CNN.

Мэр города Карин Уилсон заявила, что не знает причины смерти Грума, однако скорбит вместе с другими жителями города, где он являлся легендой.

К слову, легендарную картину "Форрест Гамп" снял режиссер Роберт Земекис по роману Уинстона Грума в 1986 году. Тогда он был номинирован, и, в итоге, победил в шести номинациях "Оскара". После экранизации роман писателя разошелся многомиллионными тиражами и стал главной работой его жизни.

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