Автор "Форрест Гампа" умер в США [ Редактировать ]
В США в своем родном городе Феерхоуп в штате Алабама умер оскароносный писатель - автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум.
Об этом сообщает CNN.
Мэр города Карин Уилсон заявила, что не знает причины смерти Грума, однако скорбит вместе с другими жителями города, где он являлся легендой.
К слову, легендарную картину "Форрест Гамп" снял режиссер Роберт Земекис по роману Уинстона Грума в 1986 году. Тогда он был номинирован, и, в итоге, победил в шести номинациях "Оскара". После экранизации роман писателя разошелся многомиллионными тиражами и стал главной работой его жизни.
Ранее мы писали о том, что умер звезда сериала "Воронины".
по теме
Температура до +50 и тысячи эвакуированных: Калифорнию охватили масштабные пожары (фото, видео)
Трое человек погибли, тысячи людей эвакуировали
Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале
Подробности проекта пока не раскрываются
Умер автор хита "I Like to Move It" (фото, видео)
Месяц назад Эрика Морилло обвинили в сексуальном насилии