На 77 году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Малого театра, в котором служил актер.

Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

Дата и место похорон пока не определены.

Борис Клюев родился в 1944 году. Закончив Щепкинское училище он пришел в Малый театр, там актер проработал всю жизнь.

Он был также художественным руководителем двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина и руководил кафедрой актерского мастерства.

Всего Клюев сыграл больше ста ролей в театре и кино. Самая известная его работа в кино - роль графа Рошфора в советской экранизации "Трех мушкетеров".

Среди недавних ролей Бориса Клюева - Николай Петрович в комедийном сериале "Воронины". За эту роль он полюбился и запомнился многим жителям страны. А его выражения разобрали на цитаты. Давайте вспомним главные из них:

Египетская сила!

Разве я похож на приличного человека?!

У меня очень важная встреча, с пельменями!

Зря тебе в детстве шапку с резинкой надевали, она тебе все мозги отдавила!

Мне не нужен пакет для продуктов, потому что я хожу в магазин со старой кошелкой!

На халяву и уксус сладкий!

Хватит соплей! Соседей снизу зальете!

Мы тоже не пальцем деланные!

Ранее сообщалось, что умер актер Чадвик Боузман, который сыграл супергероя "Черную пантеру" в фильмах студии Marvel.