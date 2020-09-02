Умер звезда сериала "Воронины" [ Редактировать ]
На 77 году жизни скончался народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Малого театра, в котором служил актер.
Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.
Дата и место похорон пока не определены.
Борис Клюев родился в 1944 году. Закончив Щепкинское училище он пришел в Малый театр, там актер проработал всю жизнь.
Он был также художественным руководителем двух курсов ВТУ им. М. С. Щепкина и руководил кафедрой актерского мастерства.
Всего Клюев сыграл больше ста ролей в театре и кино. Самая известная его работа в кино - роль графа Рошфора в советской экранизации "Трех мушкетеров".
Среди недавних ролей Бориса Клюева - Николай Петрович в комедийном сериале "Воронины". За эту роль он полюбился и запомнился многим жителям страны. А его выражения разобрали на цитаты. Давайте вспомним главные из них:
- Египетская сила!
- Разве я похож на приличного человека?!
- У меня очень важная встреча, с пельменями!
- Зря тебе в детстве шапку с резинкой надевали, она тебе все мозги отдавила!
- Мне не нужен пакет для продуктов, потому что я хожу в магазин со старой кошелкой!
- На халяву и уксус сладкий!
- Хватит соплей! Соседей снизу зальете!
- Мы тоже не пальцем деланные!
Ранее сообщалось, что умер актер Чадвик Боузман, который сыграл супергероя "Черную пантеру" в фильмах студии Marvel.
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