Умер автор музыки к "Рокки" и "Криминальному чтиву" [ Редактировать ]
На 69-м году жизни скончался музыкант и композитор Рональд Белл, прославившийся как автор музыки к фильмам "Криминальное чтиво" и "Рокки". Об этом сообщает Variety со ссылкой на жену и агента артиста.
Рональд Белл умер в своем доме на Американских Виргинских островах. Причина смерти не раскрывается. У музыканта остались 10 детей и внуки.
Рональд Белл является одним из основателей группы Kool & the Gang, которая играла джаз, соул и фанк. В 1978 году коллектив получил премию "Грэмми" за саундтрек "Open Sesame" к фильму "Лихорадка субботним вечером". Композиции Kool & the Gang звучат в культовых кинолентах "Криминальное чтиво" и "Рокки".
Их произведение "Celebration" считается одной из самых популярных свадебных песен.
Ранее сообщалось, что умер актер, который сыграл супергероя в фильме Marvel "Черная пантера".
по теме
Умер автор хита "I Like to Move It" (фото, видео)
Месяц назад Эрика Морилло обвинили в сексуальном насилии
Верка Сердючка выпустила первый альбом за 12 лет
Новая англоязычная пластинка получила название Sexy. В нее попали всего четыре композиции
Эд Ширан впервые стал отцом (фото)
девочку назвали Лайра Антарктика Сиборн Ширан
Ушел из жизни экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers
О причинах смерти не сообщается
Кто будет представлять Украину на детском "Евровидении" (видео)
На песенном конкурсе, который 29 ноября пройдет в Варшаве, Украину будет представлять 14-летний Александр Балабанов