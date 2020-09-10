На 69-м году жизни скончался музыкант и композитор Рональд Белл, прославившийся как автор музыки к фильмам "Криминальное чтиво" и "Рокки". Об этом сообщает Variety со ссылкой на жену и агента артиста.

Рональд Белл умер в своем доме на Американских Виргинских островах. Причина смерти не раскрывается. У музыканта остались 10 детей и внуки.

Рональд Белл является одним из основателей группы Kool & the Gang, которая играла джаз, соул и фанк. В 1978 году коллектив получил премию "Грэмми" за саундтрек "Open Sesame" к фильму "Лихорадка субботним вечером". Композиции Kool & the Gang звучат в культовых кинолентах "Криминальное чтиво" и "Рокки".

Их произведение "Celebration" считается одной из самых популярных свадебных песен.

Ранее сообщалось, что умер актер, который сыграл супергероя в фильме Marvel "Черная пантера".