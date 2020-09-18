Понад три сотні занедужало також на Одещині і Тернопільщині.

3228 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Такі оперативні дані РНБО. Не здолали недугу 68 людей, одужали понад півтори тисячі. Знову лідером за кількістю нових випадків є Харківська область - 349 хворих. Понад три сотні занедужало також на Одещині і Тернопільщині.