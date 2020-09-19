В Киеве фиксируют резкий прирост заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 400 инфицированных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 19 140 больных COVID-19. 5828 человек выздоровели (86 - за минувшие сутки), еще 312 киевлян погибли (8 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 165 мужчин, возрасте от 17 до 87 лет;
- 36 детей - от 1 месяца до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян находится в Деснянском районе (82 человека), Оболонском районе (57 случаев) и Дарницком районе (50 пациентов).
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксировали более 3200 случаев COVID-19. Общее количество заболевших украинцев приближается к отметке в 173 тысячи человек.
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